凱特與小兒子路易

劍橋公爵夫人凱特有3個兒女，也成了「家庭行動」（Family Action）組織的絕佳皇家贊助人。歷經65年，女王這星期交棒給這位未來王后，讓她為全英弱勢孩童提供情感和財務等各方面的實際支援。

據《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）和《時人》（People）雜誌報導，當她與「家庭行動」組織造訪彼得利莊園農場（Peterley Manor Farm）時，參與了為馴鹿做環保美食，還有挑選耶誕樹等溫馨可愛的節慶活動。

農場上有個小男孩特別黏她，拚命想引起她注意，甚至邊拉起她的手，邊說：「我，我啦！」凱特摸摸他的臉頰道：「你讓我想起我的小路易，他總是不斷說：『我、我，我！』不管什麼地方都想跟我去。」她透露，轉眼間，小王子已經1歲半，會說話了。

凱特親密小跟班

37歲的凱特很愛孩子，特別關心小孩童年的發展。她為了幫小朋友挑選裝置教室的耶誕樹，也不管會不會弄髒手，就扶起樹，讓孩子看看，它們豎立起來會是什麼模樣。她還問哪些耶誕樹會掉針葉，哪些不會，還有哪些聞起來很香。而她透露，他們家裡通常會放不會掉針葉的高加索冷杉（Nordmann Fir）。

農場主人布瑞爾（Roger Brill）說，凱特對小朋友很有一套，他得給她一份周末的差事。他並大讚，凱特是一流的推銷員。

(中時電子報)