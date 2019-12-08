一名女大生日前上色情網站時，無意中發現自己竟然是影片中的女主角，又驚又氣的她立刻向警察報案，警循線追查發現上傳私密影音的人就是女大生的前男友，法院審理後把這名散播影片的男子依妨害秘密罪判刑3月，得易科罰金9萬元。

受害女大生在跟前男友交往期間曾數次到摩鐵恩愛，也拍下了不少兩人的「互動」，只是沒想到分手後者前男友竟然把這些影片上傳成人網站，被受害人看到報警。聯合新聞網報導，女大生當時雖然沒有反對錄影，不過卻有表示「不能外流」，這名前男友不但傳上網站供人觀賞還用好騷、騎馬...等字眼取名，他被法官斥責「不尊重對方隱私」，判處他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

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(中時電子報)