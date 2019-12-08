正妹女外送下重機送餐時，側開M字腿春光乍洩 (圖／翻攝自加藤軍路邊隨手拍)

日前有網友在臉書分享一張「M字腿」辣妹熊貓外送員，引起網友熱烈討論，穿著熱褲送餐，露出半個屁股蛋的照片更讓大家鼻血直噴，如今正妹身分被網友搜出，本人看到後直呼好害羞。

一名王姓網友在臉書《加藤軍路邊隨手拍》分享兩張照片，幽默表示：「我知道跑外送辛苦，但是違規停車總是不好的，今天睜一隻眼閉一隻眼放過妳吧」，原來是一名穿著熱褲的女熊貓外送員正再送餐，彎腰瞬間還露出半個屁股蛋，火辣美腿讓網友眼睛大吃冰淇淋，隨後就有網友找出外送員IG。

這名長腿正妹外送員名叫雯雯，綽號「小饅頭」，有著可愛的臉龐。得知自己工作身影被PO上網，直說沒想到突然被很多人追蹤，原來是兼職照片被PO網，也害羞地自我介紹說「我是會害羞的小饅頭，叫做雯雯」。不少男網友也紛紛留言：「為了妳我三餐叫熊貓都行」、「腿太美了」、「身材真好」、「已成粉絲」、「為什麼我的外送員都是男的」。

(中時電子報)