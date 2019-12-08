小男孩樂團新歌〈Rise and Shine〉MV日前上線，該曲紀錄台灣棒球發展的軌跡與賽場的熱情，先前小男孩樂團也受邀第七屆黑豹旗全國高中棒球大賽總冠軍賽擔任開球嘉賓，同樣熱愛運動的主唱米非，回想起國中曾戀上籃球隊風雲學長，慘遭學姊霸凌，甚至下課被20幾個學姊圍堵，當眾動手還恐嚇，嚇得米非長達一年時間放學不敢自己回家。

米非說當時就讀國一，國三的學長深受全校女同學喜愛，學長會跟米非私下聊天傳訊息，惹其他學姊吃醋引起不愉快，最後和學長的這段初戀便不了了之。不過等到米非升國三時，因為參加歌唱比賽在校內爆紅，成為全校風雲人物，一掃過往遭霸凌陰霾。

小男孩樂團日前受邀第七屆黑豹旗全國高中棒球大賽總冠軍賽擔任開球嘉賓。（滾石提供）

新歌〈Rise and Shine〉由團長昌哥、吉他手漢斯負責詞曲創作，想起每次觀看球賽，「鼓舞人心的應援歌曲總是充滿巨大能量，音樂一下，全場的氣勢都不一樣了」，希望秉持小男孩樂團的精神，結合生命經驗與感悟，創作充滿力量的音樂將正能量散佈給更多人。小男孩樂團接下來將陸續忙校園演出及商演，今年底跨年將在花蓮演出。

(中時 )