新生代饒舌歌手OSN高爾宣近來人氣爆漲，日前風光獲得韓國MAMA「最佳亞洲新人獎」，其歌曲〈Without You〉MV獲得年度熱門音樂影片排行榜第2名，僅次於周興哲，更贏過周杰倫、蔡依林等前輩，談及殊榮他謙虛說「最近收到很多好消息，謝謝大家的祝福，但不會去想太多，還是保持平常心，繼續做音樂。」

不過他出道短短1年內工作量暴增，今年皆50場校園演出、30場商演，坦言「之前工作量很多都塞在一起，有點喘不過氣，最近有開始調適腳步跟節奏，年後會休息一陣子讓自己沈澱一下。」

而高爾宣雖為新人，仍不忘善盡社會責任，在IG上分享人安基金會30屆寒士吃飽30募款活動，高爾宣說，有盡一點自己的心力，希望帶動大家一起做愛心，關懷社會。

高爾宣7日於桃園鐵玫瑰音樂節開唱。（許政榆攝）

高爾宣近來人氣高漲。（陶山音樂提供）

高爾宣7日於桃園鐵玫瑰音樂節演出，一連演唱7首歌，包括〈Everybody Bounce〉、〈最後一次〉、〈why you gonna lie〉、〈benz booty〉、〈no play〉、〈be alright〉、〈without you〉，超強魅力帥炸全場，8日將於簡單生活節演出，而12月到1月也有2、30場演出，包括新北耶誕城、台中跨年、明年KKBOX風雲榜等，對於粉絲不斷敲碗的新專輯，也將在年後開始進行籌劃。

(中時 )