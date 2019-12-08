以〈淚光閃閃〉一曲走紅的日本沖繩歌姬夏川里美，7日晚間於台北國父紀念館舉行第9次台灣演唱會。今年正逢她出道20周年，巡演以出道20周年紀念，節目首曲呈現20人三線大型合奏〈鷲之鳥節〉，夏川里美與樂手身著沖繩服飾一字排開，她以清澈嗓音與療癒聲線讓全場陶醉沖繩風情中。

日本傳奇音樂人宮澤和史（右）為夏川里美站台首度來台。（吳松翰攝）

「偶像」宮澤和史同台

特別嘉賓請到沖繩名曲〈島唄〉作者、傳奇音樂人宮澤和史同台演出，〈島唄〉曾被梁靜茹翻唱為〈不想睡〉，夏川里美因首張專輯中重新演繹〈島唄〉而與宮澤和史結緣。首次來台的宮澤和史笑說：「沖繩跟台灣真的好近，搭機不必用餐就到了。」夏川里美嚷：「能跟我的偶像同台，太開心了！」

宮澤和史傳奇音樂人為夏川里美站台首度來台。（吳松翰攝）

今年10月沖繩精神象徵首里城因火災幾乎全毀，夏川里美當天正巧在家鄉石垣島開唱，「一早看到新聞，我震驚到說不出話。」宮澤和史表示：「沖繩人雖不常去首里城，經歷這次災難，沖繩人深深體認保護家鄉文化的重要，某種意義上也許是好事。」夏川里美提到2011年日本大地震後受台灣眾多援助，「感謝台灣，盼相鄰的沖繩與台灣今後也持續交流。」

夏川里美台北開唱。（吳松翰攝）

熱唱伍佰〈花朵〉跳起來

演唱會緊扣「沖繩」元素，她也演唱包含〈美好珍愛〉、〈心的呼吸〉等最新作品，加入民謠等音樂元素，展現與〈淚光閃閃〉的不同印象。她換著大紅亮片閃耀服裝出場時羞笑說：「紀念20周年嘛！」她言談間展露沖繩人開朗性情，不時穿插中文，還帶動唱沖繩傳統舞蹈拉近台下距離。

夏川里美台北開唱。（吳松翰攝）

後段她不僅以中文演唱伍佰〈你是我的花朵〉、更舞力全開，沸騰全場，曲畢她得意透露：「剛剛在台上一起跳的，其實是我的兒子！」全場驚嘆聲中她又自豪：「跳得比我還帶勁吧？」安可她演唱代表作〈淚光閃閃〉，帶來壓軸驚喜。8日她在同場地進行第二場演出，可現場購票或洽年代購票系統。

(中時 )