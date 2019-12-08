國民黨籍立委陳宜民等人前天至外交部關切外交官蘇啟誠被楊蕙如率領的網軍霸凌害死一案，因被現場保六員警阻擋，發生推擠，陳宜民撥打女警帽子並出手推擠，警政署事後認為陳涉妨害公務，將依法函送法辦。對此，蔡英文總統呼籲要給執行公務者一定尊重，中華民國退警總會長耿繼文昨晚在臉書發文說，當年太陽花學運，民進黨公職兇狠對待員警，「蔡英文從未對警察道歉。」

蔡英文譴責陳宜民說：「對執行公務的人，要給予一定的尊重，尤其是立法委員」。陳強調，女警現場並未表明身分、出示警察服務證；律師也說，根據警察職權行使法，警察執行公務須著制服或出示證件，否則人民得拒絕之。

耿繼文表示，5年前的太陽花學運，攻占行政院，蔡英文、蘇貞昌、徐國勇、顧立雄等70餘人在行政院內，護航攻佔占行政院的太陽花群眾，兇狠地對執行安全維護的警察漫罵、動手、搶警棍盾牌，造成員警受傷200餘人，蔡英文從未對警察道歉。

他還說，在太陽花學運之前，蔡英文更發起多次街頭抗議，包括丟石頭、丟汽油彈、毆傷執行公務的警察，這些在媒體網路都有報導記載，昔日「暴力小英」名號是警察共同記憶。

耿繼文反問蔡英文，「妳要不要為以前的暴力行為，向警察道歉？要不要把以前的媒體資料攤開來？把警察當年的檔案調出來？」如今蔡英文出來力挺警察，「為何不譴責5年前的妳？」

他認為，外交部關門不見立委，係失職失禮在先，尤其更不該利用警察做為擋箭牌，蔡英文不指責荒腔走版、失體的外交部？有何資格批評陳宜民？

最後，耿繼文呼籲，各黨派團體對執行勤務的警察，應給予尊重；為政者也不能為了自身政治利益，無限上綱利用警察。

(中時 )