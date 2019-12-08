美國總統川普簽署通過《香港人權與民主法案》，中美關係持續緊張。香港美國商會主席葛理福﹙Robert Grieves﹚和會長早泰娜（Tara Joseph）周六在前往澳門出席美國商會舉辦的一次活動時被拒絕進入澳門。澳門當局沒有說明任何理由，被拒入境的會長早泰娜還被移民官扣留了兩個小時。

據《東網》報導，早泰娜原計劃今由香港前往澳門出席美國商會舉辦的活動，但抵達澳門後被當地入境人員扣查2小時，最終拒絕她入境，當局亦無交代原因。他們在簽署一份聲明證明是「自願不進入澳門」後返回香港。

《美國之音》報導，香港美國商會隨後發表聲明說，當局未對兩人說明任何理由，兩人對於被拒絕進入澳門感到不解。

美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》、國會眾議院通過《維吾爾人權政策法案》後，美中關係緊張氣氛升高，中國大陸對這美國這兩項法案倍感憤怒。

香港美國商會發表的聲明說，希望這僅是對目前一些事件的過度反應，國際商業活動可以繼續向前進行。

(中時電子報)