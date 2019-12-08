日本經濟泡沫時期從全球搜購而來的大量鑽石，開始大量流入中國大陸等新興國家，日本最大的珠寶商業區裡擠滿來自大陸、印度等國的批發商，在拍賣會上搶購這些原先沉睡在日本家庭裡的鑽石，他們認為日本在泡沫時期購買的鑽石品質好、價格低，經過再加工後可以賣得更好價錢。

據《日經中文網》報導，在日本經濟泡沫時期從全球購入的鑽石，由於原主人的高齡化或是家人整理遺物等原因，這些「泡沫時期的遺産」開始出現在二手市場，並流入大陸和印度等新興市場國家的珠寶商手中。

在近千家珠寶商聚集的東京御徒町綜合大樓內的拍賣會上，吸引了很多外國珠寶商，經常參加拍賣會的約80家珠寶商中，外籍競拍者佔到了約40%。這一比例在1年時間內幾乎翻了一番。

報導說，尤其是印度和中國大陸買家最多，此外還有中東的杜拜與東南亞、以色列的富裕階層。一位大陸買家表示，日本經濟泡沫時期的二手鑽石比任何國家的品質都好，而且便宜。

業內人士指出，經濟泡沫時期日本賣出了相當於數十兆日元的珠寶，鑽石佔其中的大部分。泡沫破滅後日本經濟下滑，鑽石交易量減少，很多鑽石在家庭成為「壓箱底之物」。最近越來越多的鑽石回流到了二手市場，因為泡沫時期的鑽石主人已經步入老齡化，或者已經去世。

報導說，現在日本很多年輕人觀念改變，與其抱著高級珠寶，不如賣了拿錢去旅遊，這也是二手鑽石重現市場的背景之一。

貿易統計數據顯示，日本鑽石出口額在2015年創下歷史最高記錄，達到約85億日元。2018年為72億日元，與10年前相比增加了3倍以上。而因為日本幾乎不出産鑽石，出口的鑽石都是以二手商品為主。

報導說，若以金額計算，出口地排在首位的是香港，是最大的鑽石流通中心，第二位的是中國大陸，其次則是以色列。

(中時電子報)