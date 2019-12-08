日本沖繩歌姬夏川里美以〈淚光閃閃〉多年前在台衝出不墜人氣，多次來台開唱，7日晚間於台北國父紀念館舉行「雋永風華」台灣演唱會，今年正逢她出道20周年，巡演以出道20周年紀念，邀請梁靜茹〈不想睡〉原曲〈島唄〉作者、傳奇音樂人宮澤和史擔任嘉賓，兩人同唱〈島唄〉畫面珍貴，歌迷大喊賺到。

日本傳奇音樂人宮澤和史（右）為夏川里美站台首度來台。（吳松翰攝）

她在安可時彈奏三線琴演唱〈淚光閃閃〉作為壓軸，卻意外地在演唱中哽咽，原來她見觀眾席亮起壯觀手機燈海，不禁為台灣觀眾的暖心互動感泣。她坦言：「我唱著唱著就抵不住衝動掉淚，心想『怎麼辦？！』我從沒像今天這樣唱不出聲的。」她幽默自嘲：「這是我第一次〈淚光閃閃〉唱到淚光閃閃！」

母子同台「兒子是我的小老師」

演唱會後段她以中文演唱伍佰〈你是我的花朵〉、舞力全開沸騰全場，初見歌姬動感的一面。曲畢，夏川里美得意透露：「剛剛在台上一起跳的小朋友，其實是我的兒子！」觀眾才回想起曲間突然登場的孩童，一齊發出驚嘆聲。

夏川里美（左）台北開唱有兒同行上台共舞，看得她開心不已。（萬世國際提供）

這回台灣演出她特別讓小學三年級的兒子一同來台，「我想，難得有這20周年紀念的機會，帶他來看看。」她難掩身為母親喜悅，笑說：「跳得比我還帶勁吧？」一旁工作人員則讚賞「是個很有才華、很可愛的孩子，很乖！」

母子難得同行，演唱會前日抓緊僅有時間一同到台北士林夜市，兒子愛吃麵食，品嘗了牛肉麵。巡演初期她也曾讓兒子觀賞演出，「兒子竟說『想不到媽媽挺厲害的嘛』！我單純希望他能夠看看我的工作情形。」

夏川里美演唱會上展現沖繩傳統優美舞姿。（萬世國際提供）

她並未特別讓兒子學習音樂或表演，全讓兒子自己耳濡目染；遺傳媽媽的節奏感，兒子對打鼓也十分有興趣，「我若是音準節拍出點差錯，他還會糾正我呢！根本變成我的小老師了！」

她睽違5年推出新專輯《美好珍愛》，〈美好珍愛〉一曲更由她自行寫詞，傳遞沖繩之美，也是她第一次用沖繩方言寫詞，「聽起來真的非常棒，請各位好好享受這一曲。」專輯收錄的曲目全圍繞著『愛』主題，「在台灣演唱會上我正感受了聽眾們的愛，我也期許自己能很快再來台灣開唱而努力。」

夏川里美睽違5年推出新輯《美好珍愛》。（取材自網路）

夏川里美《美好珍愛》

https://GutsRecords.lnk.to/Churasa-Kanasa

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