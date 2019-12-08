炎亞綸近來參與WeTV《演員請就位》節目，一路過關斬將，他在比賽中飾演遭遇車禍而殘疾的董事長，從車禍坐輪椅到失戀，再到發現被合夥人背叛，原本前途光明瞬間跌落無法逆轉的萬丈深淵，整齣戲情緒多變，但卻掌握得宜。

尤其，在車禍癱瘓下，炎亞綸全程只能靠眼神來演戲，當被對手文淇親吻時的悲傷落淚，讓網友直呼，簡直是「眼技派」，沒有刻意用眼睛來演，而是自然流露情感，炎亞綸形容，「角色的心理脆弱有如焦糖布丁裡的焦糖，只要一碰就碎！」就連陳凱歌也評價，「炎亞綸沒有廉價地去處理這個人。」

炎亞綸擺脫以往飾演高富帥形象，從挑戰古裝劇《琅琊榜》的靖王到飾演盲人與需現場自彈自唱的獨立音樂人，再到全身癱瘓僅能用眼神演戲的董事長，飾演的四個角色都讓陳凱歌讚許，總決賽僅僅9人，炎亞綸說，「演員就是要毫無退路，當你站在舞台上你就沒退路了，怎麼樣就要把無窮潛力都給激出來，這樣才能給觀眾帶來渲染。」

(中時 )