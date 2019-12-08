冬天來了，穿過雪隧，來宜蘭走走吧！礁溪泡湯暖呼呼，蘭陽美味吃不停。好山好水的宜蘭其實還有新玩法，深入農家、民宿，體驗在地蘭陽風情！冬天採金棗，維生素C補飽飽；看五星級養鴨農場，超萌小鴨怎暖禦寒流；前往頭城半山腰，禪風民宿前飽覽遠眺龜山島、飽覽噶瑪蘭美景！農家之旅品樂活、感受濃濃人情味。

「宜富金棗觀光果園」位於礁溪鄉林美石磐步道山腳下，提供採果體驗。

台灣是水果王國，但你可知，柑橘類水果哪種皮也可吃！答案是「金棗」，營養價值高的金棗有抗癌、防結石、鎮咳化痰、預防血管硬化等功效，而台灣95％的金棗都出產於宜蘭，每年12月到隔年2月，更是金棗採果的黃金時段。

然吃金棗和採採金棗又有不同趣味！「宜富金棗觀光果園」位於礁溪鄉林美石磐步道山腳下，提供採果體驗。果園裡結滿了黃澄澄金棗，芳香撲鼻好誘人，採下後就可直接品嚐；這裡也有提供DIY，只要事先預約，就能親手製作梅香金棗、甘草金棗、金棗醋等，自然又健康！

經典國片《養鴨人家》訴說農台灣家寫實，來宜蘭也必嘗「櫻桃鴨」，然你可曾看過五星級的養鴨農場？為在宜蘭礁溪的「甲鳥園」可說是鴨鴨天堂！由傳統鴨寮轉型的甲鳥園是2019年成立的新景點，這除飼育出健康鴨子之外，還有特別設計的稻鴨共生、候鳥休憩區。

寒冬來襲，看鴨寶寶相依偎取暖超可愛。

在甲鳥園中，可看到三品種土番鴨、二品種土番鴨、北京鴨在五星級鴨寮快樂生活，群聚嬉戲、泳池玩水！冬天到了，還能看到毛茸茸的鴨寶寶相偎取暖的療癒畫面。在這餵鴨鴨，拍照打卡外，也別忘了品嚐這裡的鴨肉美味，櫻桃鴨麵、鴨蛋、蛋糕等，感受鴨鴨的多元魅力！

礁溪轉個彎，來到宜蘭頭城，這裡有位在半山腰的家民宿可是許多旅人放空度假的私房景點。曾任職台大昆蟲系石正人教授過去常與學生來此探訪生態，有感於這片土地美好，退休後與妻子經營「蜻蜓石民宿」，與山水自然共創燦爛下半生。

蜻蜓石外觀有如蜻蜓造型，清水模建築典雅簡約！走進民宿中，在古董家具、檜木芳香中感受到東方禪味，讓人眼睛一亮的是大廳外的無邊際泳池，與藍空相連，大口「森呼吸」，鳥瞰宜蘭灣全景，海天遼闊，疊嶺層巒！

和一般民宿不同的是蜻蜓石提供無菜單料理，許多蔬果都是由農場主人採有機栽種，讓客人吃得安心健康！民宿白天也有提供生態導覽，大小朋友走進山林，尋覓昆蟲嬌客，成為一日生態觀察家。在這暫且忘卻工作繁憂，打開玻璃落地窗，享受這田園、詩意的「世外桃源」。

僅接著就是耶誕、跨年與農曆假期了！金黃色的金棗象徵吉祥富貴可是春節不可少的應景水果；紮實有勁的鴨肉讓團圓年菜更有fu；如想避開過節滿滿人潮，不妨來秘境民宿好好放空！不妨相揪好友來趟宜蘭農家之旅，搭乘台灣好行、騎單車也可，一起採金棗、吃三星蔥、泡暖湯，與蘭陽平原來次美麗的邂逅。

(中時電子報)