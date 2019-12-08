受大陸冷氣團影響，氣象局今（8日）早針對11縣市發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）

~冷氣團持續發威!週一天氣轉乾放晴

周日出遊天，天氣冷颼颼！今（8日）早氣象局針對全台11縣市發布10度以下的黃色低溫特報，今日台灣本島最低溫出現在桃園大溪的9.4度，刷新入冬低溫。氣象局並針對18縣市發布陸上強風特報。因水氣減少，這波冷氣團屬於偏乾冷，然外出仍需做好保暖工作。

冷！今日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東北部地區及北部山區有零星短暫雨。東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

中央氣象局表示，今日轉乾冷白天溫度回升，溫度方面，今天各地今夜明晨低溫約12～15度；各地白天高溫比起今日略回升，但北部地區依然不超過20度，花東地區約21度，中南部則為23、24度。氣象局也特別呼籲老人及小孩務必多加注意溫度變化，適時保暖。

氣象局也針對苗栗縣、新北市、新竹縣、桃園市、台北市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、高雄市、台南市、金門縣發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。氣象局也呼籲年長者及小孩務必多加注意溫度變化，適時保暖；紫外線方面，今天全台各地皆為「中量級」至「低量級」。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；高屏空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級。

(中時電子報)