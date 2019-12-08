醫護人員今天告訴法新社，伊拉克首都巴格達一個主要抗議營地6日遇襲，死亡人數攀升至24人，其中包括4名警官。

身分不明槍手6日攻擊一座大型停車設施，示威者已在當地紮營數週。目擊者表示，那批槍手進入那棟多層建築物，並從那裡朝安全部隊駐紮的席奈克橋（Al-Sinek Bridge）開火。

醫護人員表示，巴格達各地醫院收治的受傷示威者和警官今天陸續不治，使得死亡人數攀升。

(中央社)