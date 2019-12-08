伊拉克首都主要抗議營地遇襲 增至24死 07:192019/12/08 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 醫護人員今天告訴法新社，伊拉克首都巴格達一個主要抗議營地6日遇襲，死亡人數攀升至24人，其中包括4名警官。 身分不明槍手6日攻擊一座大型停車設施，示威者已在當地紮營數週。目擊者表示，那批槍手進入那棟多層建築物，並從那裡朝安全部隊駐紮的席奈克橋（Al-Sinek Bridge）開火。 醫護人員表示，巴格達各地醫院收治的受傷示威者和警官今天陸續不治，使得死亡人數攀升。 (中央社) #死亡 #人數 #巴格達 #死亡人數 #槍手 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 蔡稱不修法可助示威者來台 港媒：空話顯渣男心態 - 國際 黏TT！凱特最親密跟班愛相隨 - 國際 禽獸！剛爆輪姦焚屍案 他竟呼籲「性侵合法要女配合」 - 國際 川普堅持當向各國收關稅 因這兩個原因 - 國際 等不到美國讓步 北韓：不再談判無核化 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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