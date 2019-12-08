日本動畫大師宮崎駿筆下的「龍貓」深獲大小朋友喜愛，胖嘟嘟、毛茸茸的樣子超可愛！現在在台北市立動物園也看得到「龍貓」原形喔！這就是夜行性、有極佳跳躍能力的絨鼠。今年年初開始，保育員忙著陪牠們相親、配對，總算交出漂亮的成績單，讓近幾年沒有繁殖的絨鼠家族，再添生力軍。

絨鼠看起來溫柔可愛，但只要互相看不順眼，就會開始驅逐追咬。（台北市立動物園提供）

自夜行動物館於101年9月封館、拆除後，原本的絨鼠家族分別被搬遷到保育區及兒童動物區。保育員擔心牠們會打架受傷，所以讓住在兒童區的絨鼠門，各自都有獨立的生活空間，但也因此暫停了牠們繁衍的機會。今年初新到職的保育員劉聰毅接手照養絨鼠後，也意外接獲查緝沒入的新血源絨鼠「豬豬」，恰好形成3雌3雄的組合，於是興起幫牠們繁殖配對的念頭，正式展開紅娘計畫。

絨鼠是夜行性的動物（劉聰毅攝）。（台北市立動物園提供）

絨鼠看起來溫柔可愛，但在嘗試混籠時保育員就發現，牠們只要互相看不順眼，就會開始驅逐追咬，激戰一觸即發，要讓牠們彼此看對眼，可絕不是件容易的事。於是劉聰毅先讓牠們隔欄相親，並讓自己扮演牠們可以假想的公敵，確定絨鼠們彼此不討厭，第二階段讓絨鼠們白天混欄晚上分居，以便整個過程都能在一旁觀察，準備隨時有狀況就要將牠們分開。

保育員牽紅線-絨鼠家族報喜（劉聰毅攝）。（台北市立動物園提供）

白天混籠成功後，劉聰毅的壓力瞬間倍增，因為接著要讓絨鼠們試著整晚都在一起，卻又不免擔心，萬一半夜牠們動不動打起來怎麼辦？因此每天上班，就趕快衝去看絨鼠們是否都平安，總算運氣不錯，順利配成三對，但根據以往的經驗，混群成功也不等於就能夠繁殖。

保育員牽紅線-絨鼠家族報喜。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

絨鼠懷孕期達三個月，早熟性的絨鼠寶寶剛出生全身就覆有毛髮、眼睛也已經打開，具有相當好的活動能力，很快就能跟著媽媽到處蹦搭。3對絨鼠在短短3個月內都順利生下寶寶，這時最開心的就是紅娘，今年到目前共添加7隻生力軍，最近的一隻11月27日剛出生。

劉聰毅陪伴相親的策略成功，在我愛紅娘階段，先讓絨鼠們有一個共同的外部敵人(保育員)，同時也可以在一旁觀察絨鼠們彼此的互動與試探，如果幾個白天(清晨)過得都不錯，就讓牠們一起過夜，紅娘計畫幸運的在1周就完成配對任務，稱得上是超級紅娘。

(中時電子報)