美國總統川普宣稱自己是「關稅人」（Tariff Man），甚至對其他國家大徵關稅。長久來對川普政策批判有加的經濟學家克魯曼認為，因為加徵關稅能讓他行使不受抑制的權力。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示， 這場貿易戰打下來，不論從經濟或政治角度來看都不佳，市場又因為希望川普將終結貿易戰而大漲，最後又落空而回跌，川普為什麼要堅持加徵關稅？這是因為把持權力，以及裙帶資本主義（crony capitalism）。

比起其他政策領域，美國貿易法賦予總統更大的權力，讓川普更能為所欲為。這是因為美國國會後來刻意在貿易政策上扮演的角色自我設限而賦予總統與其他國家磋商貿易協議的權力，讓行政機構有權在特定情況下加徵臨時關稅，彈性因應一些狀況，所以川普抓住這個機會利用。

再來是裙帶資本主義（英語：Crony capitalism），又稱官僚資本主義、朋黨資本主義，描述一個經濟體中，商業上的成功與否取決於企業、商界人士和政府官員之間的關係是否密切。也沒有顯而易見的方法，能阻止川普政府官員准予個別企業關稅豁免，這些豁免權照理說依據經濟標準，但事實上卻可能是對政治支持的回報。

(中時電子報)