英國拳手Anthony Joshua(右)打敗美國拳手Andy Ruiz Jr.，重登世界重量級統一拳王。（美聯社）

英國拳手Anthony Joshua(右)打敗美國拳手Andy Ruiz Jr.，重登世界重量級統一拳王。（美聯社）

拳壇巨星喬雪(Anthony Joshua, 約書亞)奪回世界重量級統一拳王腰帶！他本周末在沙烏地阿拉伯的12回合大決戰，以一致判定118-110、118-110、119-109的壓倒性優勢擊敗小路易茲(Andy Ruiz Jr.)，將今年6月初意外譜出的混亂局勢再收歸一統。

小路易茲6月初大爆冷門打敗喬雪(技術擊倒)，一口氣拿下WBA、WBO、IBF重量級冠軍，成為「世界最強的男人」，害賭城莊家輸到脫褲。不過相隔半年，胖了15磅的路易茲表現令人失望，有備而來的喬雪(23勝1敗, 21KO)打得更聰明更有戰術，成功把登上王座僅半年的路易茲(33勝2敗, 22KO)拉下馬。

喬雪當時輸掉拳王的打擊很大，「人生有起有落，我願接受失敗並重整旗鼓。」畢竟他還有重賽的機會。喬雪上次要拚KO，但路易茲即使被打倒仍不斷起身，這回喬雪改用外圍打法，發揮臂展與體能優勢以刺拳牢牢牽制對手。喬雪說：「我要展示拳擊的最高境界，就是能打到人而自己不會被打到。」喬雪把自己練得更精瘦，在12回合比賽裡贏下10個回合。

全場處於下風的路易茲試圖以重拳翻盤，但無法連續命中，「體重上升的影響太大了，我連組合拳都打不出來。」觀眾和賭盤這次也看衰路易茲，身高188公分卻胖到128公斤，如果他衛冕成功就會是史上最胖的統一拳王。路易茲是美國人，拳迷嘲笑他可能是火雞大餐吃過頭了，「感恩節之後我們每個人都是這樣。」

沙烏地阿拉伯不斷被西方國家批評藐視人權，曾經一次處決47名死囚，又不許女人上台，然而他們非常有錢，許多運動員還是禁不住誘惑跑去淘金。英媒估計喬雪此役可進帳6600萬英鎊(約26.4億台幣)，路易茲也賺了千萬美元，這場拳賽當然沒有擂台女郎。

世界四大聯盟WBA、WBC、IBF、WBO的腰帶喬雪已經持有3條(稱為統一拳王)，屆時萬眾矚目的將是他與WBC拳王「風車」懷德(Deontay Wilder)的世紀決鬥，獲勝者將統治四大聯盟，成為傳說中的「無庸置疑拳王」。

沙烏地阿拉伯觀眾冒雨觀看拳賽。（美聯社）

(中時電子報)