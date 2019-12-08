國民黨總統參選人韓國瑜昨赴苗栗，為國民黨苗栗縣立委候選人陳超明造勢，現場湧入大批支持者現身力挺。對此，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川提及，民進黨在苗栗黑韓，稱韓當選會賣台，他反問一句話，便經常讓挺蔡者啞口無言。

國民黨苗栗縣立委候選人陳超明，7日上午在竹南鎮成立聯合競選總部，總統候選人韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都到場造勢。韓國瑜到場時受到大批人群包圍，群眾大喊總統統好，「凍蒜聲」更不絕於耳。據《中評社》報導，林祥川有信心，韓在苗栗至少贏蔡英文7萬票，更有望大贏10萬票。

林祥川提及，民進黨在苗栗黑韓，說韓當選會賣台，基層民眾若沒見過韓國瑜會信以為真。他說每當遇到說韓會台的，他都會反問以前民進黨也一天到晚講馬英九會賣台，但馬英九執政8年，台灣有沒有被賣掉？這句話一講，經常讓挺蔡的人啞口無言，就能消毒成功。

林祥川也認為，韓應該多來苗栗走走，藍營選情會變更好。林預估，若以苗栗來看，韓贏蔡可能達10萬票。

(中時電子報)