「台灣第一名模」林志玲和AKIRA上月在台南舉辦世紀婚禮，婚後幸福甜蜜的她，目前和AKIRA在日本享受2人世界，日前她接受陸媒專訪，也坦言「演藝事業已非生活重心」，未來會以家庭及慈善事業為主。

林志玲婚後仍繼續傳遞正能量，表明現在要專心自己的人生，「包括我的家庭、我的慈善事業好好經營就無怨無悔了」，她也坦言「如果鎂光燈現在就關掉了，該下舞台了，我充滿感謝，深深一鞠躬」。今(8日)她將舉辦第6次的「志玲姊姊和好朋友們的公益慈善義賣」活動，之前5次的結餘，已幫助116位孩童、青少年及長者。

而林志玲也甜曝和AKIRA結婚是「愛情加上勇氣」，演藝事業已經不是她生活的重心。其實，她40歲生日時，就曾透露本來預計3年後退休，但遇到不錯的工作機會，順延至5年後，因為她想要迎接人生另一個精彩，沒想到她在5年後和AKIRA後結婚，真的實現她想要過得另一個人生願望。

(中時電子報)