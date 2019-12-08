年僅20歲的獨行俠後衛東契奇，繼續朝著歷史紀錄邁進！東契奇8日只打前3節，就幫獨行俠130比84橫掃鵜鶘，除幫獨行俠搶下5連勝，目前16勝6敗高居西區第2，更是他連續18場至少得到20分、5助攻與5籃板，正式追平喬丹！

東契奇8日先發打了26分鐘，就有26分、9助攻與6籃板，場上正負值更達正28，他已追平喬丹在1989年3月14日到4月15日所創的連續18場至少得到20分、5助攻與5籃板紀錄，只要下一戰維持這種數據，他將獨霸這項紀錄。

事實上，球迷無須等太久就可看到東契奇破紀錄，因為獨行俠9日隨即在主場迎戰西區第12國王，東契奇想要打破喬丹紀錄難度不大，畢竟他本季只有1場得分低於20分，也僅兩場沒拿到至少20分、5助攻與5籃板，狀態實在驚人。

回到8日這場主場面對鵜鶘之戰，打完上半場，獨行俠64比52領先，沒想到第3節獨行俠大爆發，單節攻下40分，反觀鵜鶘僅拿14分，雙方差距轉眼擴大到40分以上，也讓末節提前進入垃圾時間，鵜鶘幾乎毫無抵抗吞下8連敗。

除了東契奇全能演出，馬賈諾維奇也替補貢獻15分、16籃板，小哈達威與布朗森各有14分，波爾金吉斯13分，塞斯柯瑞11分；鵜鶘則以雷迪克15分最高，英格拉姆與哈勒戴各拿14分，鵜鶘全場三分球投32中3，命中率連1成都沒有。

(中時 )