英迪格酒店品牌強調「體現在地鄰里特色」,所以尼可拉斯的菜餚用了許多海鮮入饌,表現高雄港都風情。(圖/姚舜)

〈 地中海風燉海鮮〉作法與〈西班牙海鮮飯〉異曲同功,搭配海鮮的燉飯口感像義大利燉飯,非常Aldente。(圖/姚舜)

南台灣第一家國際「潮牌」飯店-高雄中央公園英迪格酒店,為慶祝開幕三週年,請來加拿大籍名廚尼可拉斯( Nicholas Pena Alvarez)為館內二樓〈Wok on the Park〉客座並請他為餐廳設計菜式。

擅長義法與歐陸料理的尼可拉斯,2005年來台並是「台灣女婿」,來台14年的他非常了解台灣人飲食喜好,為符合英迪格酒店「體現鄰里」的品牌精神,故以「地中海料理」舖陳〈Wok on the Park〉的新菜單,以各式不同海鮮入饌,凸顯高雄港都特色。他設計的菜餚份量都很大,一份可供二人共享,且味道「完全合台灣人的口味」。他說,很多歐陸傳統菜餚,台灣人不見得吃得來,所以,「要調整」。

尼可拉斯2005來台後曾在台北與台中的五星飯店西餐廳掌廚,現在則在高雄餐旅大學當講師,教導學生認識歐陸料理精髓。現年41歲的他,外公是愛爾蘭人、媽媽是英國人,父親有西班牙血統,自己在加拿大出生成長,這樣的血統使他有較一般人更敏銳的味覺,也讓他自小對世界各國的菜餚多所涉獵。

〈地中海風燉海鮮〉所用食材包括了魚菲力、蝦、花枝、蛤蜊、西班牙臘腸,並用了番紅花、黑橄欖與番茄等辛香料提味。(圖/姚舜)

考慮南台灣食客飲食偏好,尼可拉斯設計的菜餚都會搭配一點澱粉類食物,如〈法式榛果羊排〉下面就配了配羅馬式麵疙瘩。(圖/姚舜)

尼可拉斯自青少年時代開始就對烹飪料理有著極高的興趣,學校畢業後就在溫哥華許多知名飯店和餐廳上班,2001年後內心不安於現狀的他,前往舉世聞名擁有眾多米其林星級餐廳的巴黎學藝。他先進到了法國里昂米其林三星餐廳〈LAuberge du Pont de Collonges〉當學徒,之後到巴黎另一家米其林三星餐廳〈LArpege〉追隨「聖堂教父」級名廚Alain Passard習藝,從此視野大開並對法式料理的味覺和視覺有更深體悟與了解。

離開了法國後,尼可拉斯開始在歐洲大陸遊歷,並陸續前往西班牙、義大利等地的著名餐廳歷練,2004年他回到了加拿大溫哥華,開啟了他在國際連鎖酒店品牌希爾頓飯店餐廳主廚之旅。擔任主廚期間尼可拉斯參加了當地知名廚藝競賽節目《Iron Chef》並得到了金牌,開始有了知名度後,他應邀到亞洲國家擔任講師、客座主廚等,與亞洲料理交流。2006年尼可拉斯加入台灣麗緻餐旅集團掌管西餐項目,結識了現在的太太,開始定居在台灣。

尼可拉斯這次客座高雄中央公園英迪格酒店〈Wok on the Park〉餐廳,推出為期2個月的「地中海美食節」,並將擔任顧問協助餐廳優化自助餐檯上的菜式內容,同時以Semi-buffet型式供應12道不同主菜讓客人點選。所以美食節活動結束後,客人在〈Wok on the Park〉還是可以嘗到尼可拉斯顧問指導與傳藝教作的菜餚。

〈法式榛果羊排〉的提味醬汁是用羊骨和牛骨並加了一點點辣椒粉熬煮,柔嫩的羊排上舖了榛果碎,除豐富口感,亦增添香氣。(圖/姚舜)

尼可拉斯設計的〈 義大利細扁麵〉附了麵包呈盤,讓食客可以沾著用洋蔥、大蒜、番茄、巴西里與橄欖油炒製的醬汁吃食。(圖/姚舜)

很多名廚來台客座,多半有些「自己的堅持」,對食材堅持、對味道堅持,甚至對一天作幾道菜、幾人份,都堅持。尼可拉斯因為在台灣待得久了,比「只來幾天表演」的外國客座主廚更了解「市場」,以及台灣人吃異國料理的習慣與偏好。

客座高雄中央公園英迪格酒店的加拿大籍主廚尼可拉斯(Nicholas Pena Alvarez),在高雄餐旅大學當講師教授歐陸料理。(圖/姚舜)

客座高雄中央公園英迪格酒店的加拿大籍主廚尼可拉斯(Nicholas Pena Alvarez)來台已14年,他說自己很了解中華文化,並拉高褲管透出腳上的中文刺青。(圖/姚舜)

「要讓客人感覺愉悅」、「且要讓客人願意再回來光顧」,尼可拉斯很清楚自己扮演的角色,不是「演員」、而是「教練」,所以他為餐廳設計的菜餚好吃、也實吃,雖是異國料理,卻很對台灣人的口味與脾胃。原因不只是國人對地中海料理的接受度高,更重要的是尼可拉斯知道「怎麼作」。

尼可拉斯說,在台灣作異國料理「不能太堅持傳統」,因為東西方飲食文化與習慣本就不太一樣,沒有必要過度堅持,他會視台灣人的接受度將味道與口感調整到台灣人能接受的程度,「先讓客人喜歡,再慢慢介紹」。這樣的思考自然讓他為〈Wok on the Park〉設計的菜很「接地氣」,至於究竟那些地方作了調整,食家饕客可以去嘗嘗,比較看看尼可拉斯作的地中海料理究竟與自己在國外吃到的有何不同。

(工商 )