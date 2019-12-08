網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨總統候選人韓國瑜今（8日）將出席新北市競選總部成立大會，外傳韓國瑜將在大會上正式宣布競選總部主委將由前新北市長朱立倫接任，對此，網友認為，朱立倫這招有強！不管韓選的怎樣，朱位置都穩了。

韓國瑜將於今（8日）成立新北市競選總部，除新北的10位立委候選人出席外，前總統馬英九、黨主席吳敦義、前縣長周錫瑋、高雄副市長李四川都將出席，外界注目的前新北市長朱立倫和侯友宜都確定出席，將營造國民黨團結氣勢，打贏2020選戰。據悉，韓國瑜將在成立大會上，親自宣布競總主委將由朱立倫接任。

對於朱立倫接任競總一事，批踢踢網友紛紛表示，「這招很強，不管韓選的怎樣，位置都穩了」、「阿倫都接了競總職位，明年敗選主席改選，韓粉好意思反對？至少跟韓導先拉到同一陣營水平」、「樂見KMT回到政黨政治的正常發展，台灣需要理性發展的兩黨政治」！

(中時電子報)