2020大選進入倒數一個多月，力挺國民黨總統候選人韓國瑜的韓家軍決定站出來。據悉，韓家軍目前預計將依序在高雄、台中、台北舉辦三場大造勢，屆時成千上萬韓粉將站出來，幫韓凝聚最後的勝選氣勢！對此，有網友認為「天氣若很冷，人可能不會多，但天氣好也不冷，整個氣勢就出來了」。

據《聯合報》報導，面對12月21日綠軍在高雄舉辦的罷韓活動，韓家軍也啟動「防衛計畫」，將在同日舉辦「反罷免大遊行」。緊接著是在隔周29日在台中的大造勢，及明年1月4日可能選在台北中正紀念堂辦大造勢。韓流是否能重現，值得觀察。

對此，韓粉們興奮地說，「韓家軍一定站出來挺韓總」、「蔡政府外交斷交，泰簽還被泰國歧視，蔡連任外交絕對更爛」、「人氣才是民調」、「讓民進黨那群肥貓看看甚麼叫韓流」、「2020挺韓總統」、「天氣不管多冷，不變挺韓初衷」、「庶民韓家軍，下架蔡英文」。

但也有小部份考量現實面的韓粉坦言，「天氣若很冷，人可能不會太多，天氣好又不冷人才會出來」。

(中時電子報)