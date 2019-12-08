民進黨近期深陷「卡神」楊蕙如網軍爭議，蔡政府卻利用藍委在外交部外與警察衝突事件，指責藍委妨害公務，企圖轉移焦點阻止全民查真相。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千爆料，據政壇可靠管道提醒，特定人士為了要轉移「楊蕙如案」的焦點，將在近日拋出下一顆核彈。

國民黨民代6日前往外交部，要求見部長吳釗燮說明大阪辦事處處長蘇啟誠自殺一事，結果吳釗燮不僅拒絕接見立委，還指示外交部駐警關門夾傷立委林奕華、陳玉珍。國民黨總統候選人韓國瑜昨痛批外交部粗暴，吳釗燮要負全責。

孫大千在臉書指出，連蔡英文都沉不住氣，站到第一線來試圖模糊楊蕙如案的真相，代表楊蕙如案幕後盤根錯節的關係一旦曝光，恐怕會嚴重的衝擊到民進黨的選情。「根據政壇可靠管道提醒，特定人士為了要轉移「楊蕙如案」的焦點，將在近日拋出下一顆核彈」。

孫大千提及，當「王立強案」從「投誠特工」變成「烏龍騙局」時，特定人士也是用一顆核彈來脫困解危。孫期盼台灣的庶民夥伴有足夠的智慧，不要受到核彈的影響誤導，繼續堅定地追查楊蕙如網軍幕後的黑手。他也期盼台灣的檢調單位有充分的堅持，不是三分鐘熱度，能夠藉此機會一舉清除台灣網路世界的闇黑勢力。

最後，孫大千說期盼蘇啟誠處長在天有靈，能夠讓沉冤得雪，真相大白，惡人現形，彰顯正道。

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(中時電子報)