國民黨不分區名單提出之後引發外界議論，也造成黨內震撼，國民黨區域立委選情開始出現傷害，國民黨立院黨團周五舉行黨團大會，藍委輪番撻伐這次的不分區名單，已經影響到他們區域選情，粗估損傷5％左右的支持度，有藍委直接形容不分區第四位的吳斯懷根本是「政治癌症」，危害擴及大家選情。

國民黨不分區名單一開始在議論黨主席吳敦義究竟要排第幾位，不過很快大家就注意到真正的問題比起吳敦義，更嚴重的是曾經去過人民大會堂聽講的退役中將吳斯懷，吳斯懷很快變成民進黨攻擊的箭靶。藍委坦言，一開始大家只覺得對名單失望，但選舉進入最後關頭，吳斯懷的問題已經反應在選情上。

6日國民黨開黨團大會時，吳斯懷的問題突然成了熱議焦點，正在選舉的藍委輪番上台開轟，選區橫跨北中南，都表示各自選情已經受到影響。甚至部分深藍選區的藍委也相當有意見，原以為軍系力挺吳斯懷，但實際上地方的軍系反彈相當用力，質疑吳親中立場，不用民進黨打，都自己跑來抗議施壓藍委，要求軍系更換形象清新的人選。

而黨中央為了平復不分區名單引來的爭議，目前積極要求這次不分區安全名單的被提名人要多拋頭露面，出去應戰幫忙輔選，也讓社會大眾認識他們、了解他們，來解除外界對不分區名單的誤會，不過這招在選舉上卻很快出現反效果。

有藍委透露，不分區上的名單，包括吳斯懷等人，都有主動詢問是否要幫忙站台輔選，但他們正在選舉的人都不敢答應，尤其是吳斯懷，吳雖然有主動表達會幫忙組織地方軍系，但沒有藍委敢買單。

有藍委私下形容吳斯懷有如「政治癌症」，誰碰到就誰倒楣，他造成的問題已經蔓延到區域選情。當天黨團大會上，藍委要求吳斯懷主動退出名單聲量相當大，有資深立委就當場致電黨副秘書長曾永權，主要傳達兩點，一是要求吳斯懷自己退出不分區名單，另一個是要吳敦義親自宣布國會沒有過半就辭去陽春立委的立場，以穩軍心。

(中時 )