為協助大專校院專業輔導人員瞭解身心障礙學生之性別事件處理，教育部編製《為大專校院身心障礙打造性別友善校園-資源教室輔導人員之性別平等教育參考手冊》，並舉辦研習，以提升專業輔導人員對身心障礙學生性別平等教育教學及輔導知能。

教育部學務特教司曹翠英副司長表示，這本手冊是教育部首次以大專校院資源教室輔導人員為訴求的性別平等教育參考手冊，為強化大專校院對身心障礙學生的性別平等教育工作，因此特別委託彰師大院長林千惠擔任主編，透過身體界限、性別權力關係、性別暴力防治及其他重要議題的案例分享，從法律、心理及特教等不同層面分析，提供相關建議及預防措施。

林千惠認為，大專校院身心障礙學生人數逐年增加，為身心障礙學生「客製化」性別人際互動輔導課題是刻不容緩的需求。強調本手冊以案例教學法歸納呈現各式大專校院校園性平事件常見迷思，並落實校園性別事件跨域輔導整合原則，邀請相關專業資深代表逐案解析，同時彙整相關法規、校外機構資源、全國大專校院性平人才資料庫及教育部校園性騷擾性侵害事件處理流程等多樣資源，並期許藉由牌卡遊戲的引導，能讓學生從遊戲中學習換位思考、積極傾聽及尋求協助的能力。

教育部並舉辦研習，讓輔導人員實地分組演練，與會學員們也分享自創牌卡遊戲新玩法。透過研習活動的宣導，讓學校輔導人員對於身心障礙學生的性別平等教育議題有更全面的瞭解，未來也能更適時及時的給予相關協助及輔導

(中時 )