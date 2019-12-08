第36屆曾文水庫馬拉松賽8日7點在晨霧起跑，今年有近3700人參賽。（劉秀芬攝）

第36屆曾文水庫馬拉松賽8日7點在晨霧起跑，今年有近3700人參賽。（劉秀芬攝）

2019第36屆曾文水庫馬拉松開跑

由台南市政府與中華民國田徑協會共同主辦的「2019第36屆曾文水庫馬拉松賽」8日7點在晨霧中登場，今年有近3700人、13國選手參加，最年長的選手為路跑組81歲，年紀最小的是健康休閒組5歲小弟弟。市長黃偉哲一早也來參與鳴槍儀式，並向參賽者加油打氣。

黃偉哲表示，看到參賽者穿的像夏天，自己穿的像冬天，就知道他們的身體多好了。為了讓市民更健康，市政府會全力來配合這些健康的活動，也有助台南市觀光，市府會多舉辦類似活動，也希望大家熱情來台南參與各項馬拉松。

曾文水庫馬拉松是少數以水庫為主軸的馬拉松賽，也是跑友眼中深具挑戰性的賽事，因賽道沿線擁有渾然天成的景致，且繞著曾文水庫的環水庫道路，沿途有美好的湖光山色，也有高達近200公尺的落差的挑戰，考驗著跑友體力與意志力，擊退不少馬場新鮮人。

體育處表示，曾文馬以「全程封路」為最大特點，讓選手可以安全無慮的盡情奔跑，且為提供優質賽道及品質已申請路線認證，讓跑友更安心及放心參與其中。今天活動除了許多專業跑者來挑戰外，也有人推著輪椅、娃娃車，全家一起來運動。

在曾文水庫馬拉松落幕後，緊接著迎接「2020台南古都國際半程馬拉松」，預計明年3月1日在永華市政中心廣場舉行，明年除了新增10公里挑戰組更規劃了超豪華美食大道，歡迎路跑愛好者報名。

(中時 )