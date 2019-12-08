目前戰績位居東區倒數第3，且陷入總教練貝萊因跟球員不和傳言的騎士，已把主力前鋒「愛神」洛夫擺上交易檯面，美媒也把他的5大潛在下家列出，分別是拓荒者、塞爾提克、太陽、金塊與熱火，無論誰能搶到他，戰力都可望升級。

擁有來自奧勒岡州背景的洛夫，一直都是家鄉球隊拓荒者追逐的對象，如今隨著拓荒者找進「甜瓜」安森尼，戰績終於止跌回升，假如可以換來洛夫，跟安森尼、利拉德、麥科倫組成全新四巨頭，拓荒者可望迅速變回西區勁旅之一。

早在洛夫從灰狼跳槽騎士，塞爾提克就很渴望透過交易換來洛夫，因為塞爾提克總管安吉認為洛夫很適合綠軍體系，如今他們擁有足夠的選秀權當作籌碼，如能補進洛夫，就可填補他們當前最弱的4號位置，先發戰力也會更加堅強。

至於太陽、金塊與熱火，同樣在大前鋒位置急需補強，洛夫絕對可以馬上填補空缺，問題還是他們能否提出讓騎士心動的條件，幸好騎士當前陷入一團混亂，或許只想趕緊出清洛夫換回未來選秀權，反正看起來騎士本季早無希望了。

(中時 )