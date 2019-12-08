只要有捷運，學生宿舍不一定要在學校旁邊！位在台北市的銘傳大學，近日啟用的集賢宿舍是位在新北市的三重，為挑高的房型遠眺淡水河畔，大廈式管理、鄰近捷運徐匯中學站、24小時量販店，總共可提供1800床位，滿足學生住宿需求。

銘傳大學表示，具備弱勢身分的同學，學校將提供入住全額補助，讓同學體驗住宿團體生活之外，還能參與各類型訓練工作坊，提昇自我競爭力。

新學年開始，同學們最關心的就是宿舍問題，銘傳大學為保障學生住宿權益，特別選在三重地區興建集賢宿舍。全新大樓共有15層作為宿舍使用，每層分四戶，每戶3個房間，每間房住3-5人不等，每層樓可住48人。

銘傳大學集賢宿舍每房均為套房，內有冷暖空調、床組、乾濕分離衛浴、冰箱、還設有2台熱水器24小時供應。宿舍安全方面，除學校舍監外，一樓大廳有全天候警衛駐守、各樓層監視器，且房門設有磁扣式感應門鎖，確保住宿學生安全。

銘傳大學說，新落成的集賢宿舍，位於三重集賢路上，緊鄰24小時量販店、各式餐廳、咖啡廳，生活機能完善。挑高的房型、充足的採光、大片落地窗更可遠眺淡水河畔，一覽無遺週邊景色。

交通部分，校方於學期間每日上午7時20分及8時20分均派有學生專車直達台北校區，亦可搭乘公車或是租借Ubike。銘傳弱勢生不但可申請免費入住，還提供各式工作坊，使同學體驗宿舍團體生活，增加另一種宿舍多元學習。

(中時 )