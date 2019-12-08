台東慢食節以「團圓餐桌」為主題，在鐵花新聚落登場。（莊哲權攝）

台東慢食節以「團圓餐桌」為主題，在鐵花新聚落登場。（莊哲權攝）

台東慢食節以「團圓餐桌」為主題，在鐵花新聚落登場。（莊哲權攝）

台東慢食節

今年最後1場慢食節，昨起一連兩天在鐵花新聚落，以「團圓餐桌」為主題登場 ，共邀請37間來自縱谷、海線、南迴、市區的店家共襄盛舉，除了重溫各店家的經典好滋味，也品嚐了店家以團圓為主題特製的家族拿手菜及慶典料理，縣長饒慶鈴說，慢食節不只是市集，而是一種生活形態。

為期兩天的慢食節，店家端出排灣族拉勞蘭部落的冬日團圓美食小米湯圓、土？部落的芋頭團子；閩南家族的過年菜餚白菜滷、兜錢銀、鹹甜年糕；而移居台東的外國朋友，也準備了德國南方的家族團聚料理麵疙瘩、日本年節料理御雜煮年糕湯。

縣長饒慶鈴逐一走訪慢食攤位，對於在地的美味料理，讚不絕口。她說，慢食節不只是市集而是一種生活形態，台東就是要慢，慢慢醞釀、慢慢感受，她尤其讚賞，活動響應環保精神，民眾個個主動帶上環保餐具的行為，從產地到餐桌，大家都應該珍惜食物、愛惜環境。

現場除了有各式團圓好菜之外，攤位都精心佈置，難得一見的烤全豬也出爐；除此之外，慢食節現場兩場「慢食作」活動，土？部落的Vuvu們帶領大家製作芋頭團子rinumul，不少民眾報名試身手，挽起袖子從芋頭去皮，將煮熟的小芋頭以杵臼搗出黏性，再搓揉成團後再沾上花生粉，第一次試做的民眾直呼有趣。

交通及觀光發展處表示，2019歲末年終的台東慢食節，從12月5日的「慢食講」揭開序幕，邀請日本山形縣、以在地食材帶動地方創生的料理人奧田政行主廚來到臺東，與長濱鄉Sinasera 24主廚楊柏偉聯袂舉辦慢食講分享品嚐會。

今天的「慢食作」活動由台東在地作家、產地餐桌協會理事長劉襄群，和大家一起做充滿春天滋味的家族年節餃子，歡迎民眾前往體驗。

(中時 )