警察職權行使法第4條規定：警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。（照片截自《全國法規資料庫》）

只准綠委踹門 不准藍營進門 藍轟「雙重標準」

多名國民黨立委6日上午至外交部抗議，一名保六總隊便衣女警雖表明身分，並表示執行公務中，但立委陳宜民質疑其身分，並拍打帽子及推擠，引發議論。不過根據《警察職權行使法》第4條的規定，陳宜民第一時間的反應並沒有錯。

根據《警察職權行使法》第4條的規定：警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。

也就是說，當時便衣女警雖有表明「保六」身份，但她是否有出示證件？若女警沒有出示證件以資識別，則陳宜民「拒絕」的行為合法，未來很有可能獲不起訴處分，或判決無罪。

有網友在臉書社團《村長 全國粉絲團》發文指出，陳宜民立委第一時間的說明其實並沒有錯，法律規定警察行使職權時，表明身分的方式只有「著制服」或「出示證件」兩種。嘴巴上說自己是警察，並不是合法的表明身分方式。

網友們也紛紛回應：「穿制服都不見得是警察了 沒有 假警察嗎 不用出示證件就說他是」、「陳委員中招啦」、「陳立委加油，警察人員可以看人民的證件，人民不可以知道警察的姓名嗎，這種就是希特勒納粹的思想東廠的思維」。

(中時電子報)