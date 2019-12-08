冠軍隊國民的兩位功臣史崔斯柏格(Stephen Strasburg)、阮棟(Anthony Rendon)投入自由市場，由於拿下冠軍身價大漲，而且經紀人都是波拉斯(Scot Boras)，國民沒有能力同時留住兩人。小老闆樂納(Mark Lerner)說：「我們只請得起其中1位，現在團薪已經非常高了。」維持陣容一向是冠軍球隊的難題，紅襪去年摘冠今年沒落亦是相似的情況。

今年原本是太空人最受看好，其實國民亦是非常昂貴的球隊，去年除了冠軍隊紅襪之外，國民是唯一有繳豪華稅的，團薪突破兩億美元。小史是2009年選秀狀元，生涯至今都效力國民，舊合約7年1.75億美元，平均年薪2500萬美元，又是世界大賽MVP，如果國民簽回他，每年大概要多付將近千萬美元。

《華盛頓郵報》爆料，國民季末開出7年2.1億美元要續簽阮棟，當時世界大賽還沒開打。結果談判沒成功，阮棟後來又打這麼好，這個價錢當然不夠了。國民可以出清其他球員，來吃下兩人的新合約，但也必須做好兩人都離隊的心理準備。

樂納說：「我能開出很高的價碼，簽不簽在於他們，不是我們能決定，所以才叫做自由球員嘛。」阮棟是三壘手，不是每支球隊都需要。小史則是各隊垂涎的先發投手，他的動向有可能影響分區勢力版圖，格外受到矚目。

(中時電子報)