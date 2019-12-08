何穗身材好到驚豔網友。(圖／翻攝自微博)

大陸超模何穗走遍各大秀場與國際級紅毯，更是「維密天使」之一，在時尚圈享有舉足輕重的地位，7日她出席「費加羅風尚盛典」，穿著一襲深V亮片禮服，氣場豔壓全場，「何穗絕了」關鍵詞還登上微博熱搜。

何穗穿著一襲紫色亮片禮服現身，真空露出白皙無瑕美背，一轉正面更火辣，深V剪裁讓渾圓雪乳快繃出，皮膚白到發光，完全展現超模氣場，豔壓全場，讓網友大讚「身材氣質絕了」、「超模就是超模，這九頭身性感爆了」、「太美了，人間尤物」。

(中時電子報)