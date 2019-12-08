對於妖西文章，網友回應表示「完全執政，完全腐敗，完全獨裁無聲，完全失能，讓我們完全絕望」。(擷取自妖西臉書)

蔡英文2016挾著超高聲望入主總統府，民進黨也在立法院拿下多數席次，達成完全執政。然而，蔡政府執政以來，許多政策備受爭議，引來民怨。前太陽花成員妖西（劉敬文）感嘆表示，蔡英文只花了四年，就讓他站到對立面，從希望變成不希望民進黨國會過半。

2016年總統大選，蔡英文得到689萬票贏得選舉，立委選舉民進黨也大獲全勝，113席國會席次中狂掃68席，首次過半。這也是民進黨創黨近30年來，首次完全執政。然而，蔡政府執政後許多政策引來民怨，兩岸關係也急凍，使支持度下滑。

妖西在臉書指出，從他開始關心政治，就一直希望民進黨可以國會過半、完全執政，徹底導正國民黨過去長期執政所留下的各種錯誤。但蔡英文只花了四年，就讓他站到對立面，從希望變成不希望民進黨國會過半。他感嘆表示，「這顯然是蔡在黨產、司改和轉型正義等當初的政見跳票所致，是蔡的問題不是我們的問題］。

網友也紛紛回應表示「完全執政，完全腐敗，完全獨裁無聲，完全失能，讓我們完全絕望」、「怎麼辦是好？討厭韓、不信任蔡，我這輩子還沒投過廢票」、「推倒國民黨，不忘下架蔡小英」、「通通都被蔡民黨騙走選票了，這次絕不再被騙票了」、「民進黨的墮落貪婪才是蔡英文傲慢無能自大最大保護傘」、「我們站到民進黨的對立面，一絲一毫都不是我們問題！」

(中時電子報)