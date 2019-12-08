香港民陣今日發起「國際人權日遊行」港警默許了 10:202019/12/08 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港示威浪潮持續。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民陣於今日發起「國際人權日遊行」，獲警方批出不反對通知書，由維園中央草坪出發，經高士威道、禮頓道、伊榮街、軒尼詩道、金鐘道、皇后大道中、德輔道中，遊行至遮打道行人專用區。 據港媒報導，警方在不反對通知書中列明，遊行的通知書由下午3時開始生效，至下午10時結束。而當聚集在維園中央草坪參與公眾集會及有待出發公眾遊行的人士，佔用維園中央草坪約百分之十五面積時，遊行隊伍便須由維園出發。 至於維園集會的不反對通知書，生效時間為中午12時至下午6時。 (中時 ) #遊行 #維園 #通知書 #反對 #草坪 也許您會感興趣 推薦閱讀 廢仲介免剝削 移工8日大遊行 04:102019/12/04 社會新聞 汽車零組件關稅降 政院：不反對 但應考慮降價 17:262019/12/04 政治 邀遊行惹怒館長 尹立：「我錯了」改成「我醒了」 16:182019/12/05 政治 打架比賽引圍觀 輔大應美化裝遊行「笑」果十足 17:242019/12/05 新創意 歷史性大罷工癱瘓法國 政府：為達目的願意讓步 09:152019/12/06 國際 小七OPEN大氣球遊行 14日高雄登場 15:542019/12/06 財經 香港民陣獲准周日維園集會 警稱若有暴力會隨時終止 20:272019/12/06 兩岸 香港周日大遊行 警方戒備 04:102019/12/07 兩岸要聞 挺韓、罷韓同日登場 警政署長：不允許暴力且嚴懲 13:512019/12/07 政治 21日高雄2遊行 挺韓罷韓叫陣 04:102019/12/08 地方新聞 兩岸熱門新聞 日經濟泡沫期鑽石快速流向大陸等新興國家 - 兩岸 愈搞愈緊張 香港美商會主席會長入境澳門被拒 - 兩岸 香港民陣今日發起「國際人權日遊行」港警默許了 - 兩岸 學者：台海南海周邊 美不如陸 - 焦點新聞 - 旺報 獨》企業號來了 英艦正穿行台灣海峽 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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