民陣於今日發起「國際人權日遊行」，獲警方批出不反對通知書，由維園中央草坪出發，經高士威道、禮頓道、伊榮街、軒尼詩道、金鐘道、皇后大道中、德輔道中，遊行至遮打道行人專用區。

據港媒報導，警方在不反對通知書中列明，遊行的通知書由下午3時開始生效，至下午10時結束。而當聚集在維園中央草坪參與公眾集會及有待出發公眾遊行的人士，佔用維園中央草坪約百分之十五面積時，遊行隊伍便須由維園出發。

至於維園集會的不反對通知書，生效時間為中午12時至下午6時。

(中時 )