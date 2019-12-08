網紅米砂自揭跟狄鶯、孫鵬獨子孫安佐發生關係並懷孕墮胎，事件鬧得沸沸揚揚，連孫安佐火辣正宮阿乃都參戰開轟，痛揭三人之間愛恨情仇史，然最終不敵衝擊力道，阿乃忍無可忍宣告分手，而早前表示身心俱疲神隱打算引退的米砂，今突然po文，表示整了形還交了新男友，而新歡支持她復出拍片。

孫安佐。(中時資料照片)

自爆懷了孫安佐小孩但卻墮胎的網紅米砂，事後遭孫安佐否認，反說她精神有問題，建議她「趕快看醫生吃藥，不要再讓病情惡化」，三方鬧得難看，也引發外界熱議，然她今天突然在IG貼出與陌生男子的同框照，表示一直想告訴粉絲，她在10月中左右，人生有了重大改變，但跟孫安佐無關，而是去做了削骨手術，同時交往了新男友，對方不是網紅不是藝人，只是個一般人。

米砂表示，神隱這段時間，她去做了削骨整形「不是本壘板了」，也認愛同框的男子，表示新男友是一般人，對方因為私訊關心她，之後又有緣在同一場合相遇，於是決定交往，米砂表示「一直想講(新戀情)但沒時機空開」，感謝現任男友陪伴她挺過這段艱困的歲月，也嘆因為墮胎事件，男友遭周遭朋友私訊轟炸，但仍然選擇相挺，而米砂原本有了「退休在家煮飯」的想法，然男友卻表示她的影片很有趣，希望她能繼續下去，「是你讓我重新出發」，等同宣告復出。

(中時電子報)