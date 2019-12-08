法國數年來最大規模的全國性罷工今天進入第3天，週末假期的旅客交通大受影響；與此同時，工會斷然拒絕政府提案，甚至揚言9日升高罷工規模，並於10日發動第2波大型示威。

至今已有數以十萬計民眾因不滿總統馬克宏（Emmanuel Macron）激烈的退休金改革上街抗爭，導致各大運輸服務陷入停擺。

這人回想起1995年冬天，一場歷時3週的大罷工，最後迫使時任政府社會政策大轉彎。

5日大規模示威後，工會揚言10日再發動第2波大型示威，未來數天的交通狀況預料不會有太大改善。

這應該是馬克宏2017年上任以來面臨的最大型內政挑戰。他打著改革法國的承諾上台，希望當個歐洲第一名的政治人物，在國際舞台扮演舉足輕重的角色。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）堅稱政府不會放棄改革計畫，也說改革會逐步進行，不希望有「衝突」發生。

然而法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）今天提及菲力普時表示：「他做的每件事，都是在讓罷工繼續。」

3個主要鐵路工會在聯合聲明中呼籲9日升高罷工規模。

法國國家鐵路公司（SNCF）先前已經警告，週末期間交通混亂程度至少會和過去兩天一樣，也就是高速與區域性鐵路會只剩10%至15%營運。

大巴黎地區的郊區火車（Transilien）也警告9日將大幅減少車次，為避免旅客爆滿到「危險」程度，建議利用共享汽車等其他交通工具。

巴黎地鐵也已大幅減少車次，目前僅有2個無人駕駛的路線正常營運。

工會表示，馬克宏提議的退休計畫會迫使數以百萬計公民營勞工延長工作時間，直到官方規定的62歲退休年齡後仍得繼續工作。

(中央社)