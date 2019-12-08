網友留言。（摘自陳品宏Youtube官方網頁）

選戰倒數34天，國民黨總統候選人韓國瑜的支持度始終落後總統蔡英文，讓許多支持者都非常擔憂韓選情，不過，有一高雄支持者在看了韓國瑜近來的造勢後，感性表示他又有信心了，韓國瑜有贏的機會！該網友的一番真心話，也讓許多韓粉淚崩大喊深有同感！

看到韓流逐漸復甦，一網友在Youtuber陳品宏的官方網站下方留言表示，「我住高雄，45歲，周遭的朋友都是四五十歲，昨 跟這些朋友聚餐聊天，以個人數來講，幾乎都認為也支持蔡會當選。而且一面倒向蔡，等於我 1人戰眾人，雖然韓民調一路低迷，但是有看了造勢場面又有了信心，但是周遭朋友的現實面，不得不讓我感覺到沮喪而且怕韓真的會輸掉這一場選戰，那台灣就真的沒希望了，我 45歲了也老了，不知道哪一個平台可以讓我發洩心中感慨」。

這個留言一出，許多網友淚崩表示深有同感，也紛紛表示，「我也是高雄人，我也是40幾歲，我相信我們一定會贏！！！！你看韓國瑜跟蔡英文場子就知道，熱情差很大」、「我也是高雄左營的，我哥在前鎮，我姐在大寮，全家族都支持韓國瑜，至少15票，這樣你有沒有增加信心？堅定支持就對了」、「堅持理念，堅定支持韓國瑜就對了，別受影響，持續拉票，成功即將到來，加油加油」！

(中時電子報)