民進黨副總統參選人賴清德（右）8日出席民進黨立委參選人許淑華（左）競選總部祈福儀式後，接受媒體聯訪。（鄭任南攝）

民進黨副總統參選人賴清德（左）8日出席民進黨立委參選人許淑華（右）競選總部祈福儀式，上香後與總部競選同仁一同高喊凍蒜。（鄭任南攝）

民進黨副總統參選人賴清德（左）8日出席民進黨立委參選人許淑華（右）競選總部祈福儀式，與總部的競選同仁一同手持香火祈福。（鄭任南攝）

藍委赴外交部抗議釀成受傷意外，民進黨副總統參選人賴清德今天表示， 國民黨已被看破手腳，他從醫師專業角度來看，受傷的藍委並不需要掛急診，甚至住院，這是浪費醫療資源，國民黨不該藉由不幸事件來獲取政治利益，結果造成社會更多的混亂。

賴清德今天出席綠委許淑華競選總部參香儀式，外界認為卡神楊蕙如充當網軍害死大阪辦事處處長蘇啟誠，他說，蘇啟誠事件國民黨攻擊大阪在先，抬棺抗議的政治操作在後，這等於是在家屬的身上撒鹽。

對藍委日前赴外交部抗議，結果造成藍委受傷送醫的意外事件，賴清德表示，國民黨是被社會看破手腳，以醫師的專業角度來看，並不需要掛急診，甚至於住院浪費醫療資源。

他認為，整個過程來看，韓國瑜探病時握了受傷藍委的右手，這表示該名藍委的右手並沒有真正受到重大的傷害，或者是嚴重到必須住院的程度，從現場畫面來看，心電圖也很正常，從整體來看，這是為了抗爭不惜犧牲醫療資源，也冒犯了其他在急診室民眾的隱私權，非常的不應該。

他希望國民黨主席吳敦義應該收回成命，不要藉由這種不幸事件，想要從中獲取政治利益，結果造成社會更多混亂。

至於抗議事件中，藍委陳宜民推女警引發的爭議，賴清德表示，陳宜民是醫學博士，與他都是醫界出身，過去在立法院問政的表現也相當理性，他此次對女警動手，讓人感到意外。

不過他認為，既然事情已經發生，呼籲陳宜民誠懇認錯，並且承諾不會再犯，國民黨也應道歉，不可以敷衍了事，否則將有傷陳宜民過去建立起來的形象。

媒體詢問「卡神」楊蕙如為民進黨員，民進黨是否應處理楊的黨籍問題？他說，楊蕙如屬台北市黨部，市黨部應該會按照相關的黨章來處理。

對自己初選時受到網軍攻擊，是否就是卡神這批網軍？賴清德表示，這件事目前已進入司法程序，楊蕙如在其中扮演的角色不得而知，待司法釐清之後才能作進一步說明，目前初選已經過去，現在是民進黨團結守護台灣的時候，大家應該要往前看。

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民進黨副總統參選人賴清德。(蔡英文競選連任辦公室提供)

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