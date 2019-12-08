美國佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）海軍航空基地6日爆發沙烏地阿拉伯籍少尉學員濫射槍擊事件，造成3人死亡、多人受傷，警方表示，沙國籍槍手阿爾沙姆拉尼行兇前不只發表反美言論，前幾日還揪友人在基地內觀看大規模槍擊案影片，案發時，友人還將行兇畫面一一錄下。

美聯社報導，匿名美國官員昨（7）日表示，沙烏地阿拉伯籍少尉槍手阿爾沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）上周稍早才在基地內邀請另外3名學員共進晚餐，晚餐派對上還一起觀看若干大規模槍擊案影片。

阿爾沙姆拉尼6日走進佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地一間教室大開殺戒，造成3人死亡、2名當地副警長中彈受傷，另外還有8人受傷。匿名美官員說，前幾日參與派對的三名學員中，1名學員在現場將槍手行兇成全部錄下，另外2名參與派對的沙籍學員則在附近一輛座車內觀看。

官員也透露，周六基地內已有10名沙籍學員遭關押，另外有幾名學員下落不明。

(中時電子報)