國師唐綺陽分析2020上半年財運。(YouTube／女人我最大)

今年即將結束，展望來年運勢，大家最關注的應該是財運吧！今年誰會受到財神爺眷顧？誰又可能踢到鐵板難賺錢？星座專家唐綺陽分析2020年上半年財運，提醒財運TOP3星座好好保握機會，財運倒數3個星座則要心裡有譜，更加努力。

「國師」唐綺陽日前受邀上《女人我最大》電視節目，分析各星座的2020上半年財運，她指出，雙魚有貴人加持，財運旺到爆，第二、三名則是射手座和雙子座。另一方面，財運倒數3個星座則為金牛座、獅子座和水瓶座、牡羊座。以下來看進一步分析。

財運第1名：雙魚

雙魚本身的好運就在人氣，像坐直升機有想像不到的好運，在來自不同領域的貴人帶領下，雙魚有很多機會可供選擇。唐綺陽建議，雙魚可以投入網路事業，或者面對眾多人的領域，如業務、開店等等。

財運第2名：射手

射手靠實力打天下，一旦受肯定就無所畏懼，雖然有些射手錢進錢出很快，根本守不住。唐綺陽認為，2020年射手座不妨多做買房這類投資，雖然手上現金變少了，但財產卻變多了。

財運第3名：雙子

雙子就是惦惦的賺，會有中獎、投資獲利的機會，或擴大自己的營運，也可能因同事很厲害，順勢被提升。但雙子應該比較適合「投資」，闢如找合夥人或是做生意。

財運倒數第1名：牡羊

牡羊座所布的棋局很大，不是1、2年就可決定勝負，很有可能在3、4年後收成。因此牡羊現在必須做很多義務工作，就算有賺錢可機會，但基於個人理想也會想要拒絕，所以2020年注定略有短缺。

財運倒數第2名：獅子、水瓶

獅子

獅子生活出現大動盪，來到一個全新的局面，正在做事業上的新嘗試。此領域可能是自身的理想、理念，不但要貢獻個人時間，也無法從短時間獲利太多。

但獅子也會有好運出現，可以逢凶化吉，在匱乏時有貴人相助，只要願意擺下身段，只要願意開口，助力就會來了。

水瓶

水瓶的財運不在自身努力與否，簡單講，就是有點倒楣又犯小人，本來可拿到的工作，卻憑空殺出程咬金在背後搞破壞。不然就是親人負債，不得不幫忙負擔，可說是有苦說不出。

財運倒數第3名：金牛

金牛太有個性和步驟，但想要突破就必須「改變」個性，這其實是最困難的事。金牛如果不承受如此大的壓力，是不會去思考改變的，你有多堅持，就會受多大的苦。

(中時電子報)