民進黨「蔡賴配」和國民黨總「韓張配」，選情進入倒數一個多月階段。許多華僑表示要買機票回台投票。有位高齡75歲的華僑就表示，他住在美國東部西維吉尼亞州將近40年，每年1月維州都大雪紛飛，但他仍決定堅持要「回台投韓國瑜」。

韓粉在臉書社團「村長全國粉絲團」發文。(圖/截自臉書社團「村長全國粉絲團」)

有一位臉書名為「Rocky Chu‎」的華僑在臉書社團「村長全國粉絲團」發文表示，「我是一名已達花甲之年的75歲華僑，住在西維吉尼亞州的一個小鎮近40年了，每回台一趟開車加轉機就得花掉2天的行程，縱然現在已進入風雪的季節，就算韓國瑜的民調是0，我回台（元旦機票已訂）投韓的意志不會動搖！」。

貼文一出，吸引數千位韓粉按讚，6百多則留言，3百多次轉分享。許多韓粉紛紛表示讚賞，「辛苦了，加油，我們大家都在等一個人」、「民進黨真的是，天怒人怨」、「這是真正民心的顯現」，也有住同一州的韓粉表，「我也是，我住維州阿靈頓，準時返台投韓一票。」

(中時電子報)