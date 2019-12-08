圖為貝禮詩奶酒。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說FB)

「有人跟我一樣喜歡喝貝禮詩奶酒嗎？」一名網友分享他第一次在長榮商務艙隨意點了奶酒，一喝驚訝！「這酒的香醇，愛爾蘭的威士忌+奶油，成就滑順口感，再加點冰塊，簡單清爽濃順的好喝！」喝過就忘不了的原PO，因此跑去好市多敗了一瓶回家，在冷冷地冬天喝，滋味更讚，「記得搭配冰塊中和甜度！」

文一PO上臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》後，立刻吸引大批網友們讚嘆它的美味，「加進熱咖啡裡簡直極品」、「這天氣需要來一杯濾掛咖啡，加上一比一的奶酒，熱熱喝快快好！」、「上次喝全家推出的可可奶酒，驚為天人」、「香草冰淇淋淋上奶酒，超好吃」。

此外，還有人推薦，奶酒可以加熱可可、加珍珠、加咖啡、加鮮奶、加豆漿…..等等，都超百搭，「好愛！加牛奶也很對味」、「我加了紅棗桂圓茶也好好喝」。

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(中時電子報)