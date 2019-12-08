民進黨副總統參選人賴清德（左）8日出席民進黨立委參選人許淑華（右）競選總部祈福儀式，兩人在祈福前各自整理下儀容。（鄭任南攝）

民進黨副總統候選人賴清德8日出席許淑華競選總部參香儀式。（張薷攝）

民進黨副總統候選人賴清德8日出席許淑華競選總部參香儀式，針對國民黨立委赴外交部抗議，陳玉珍在推擠過程中遭門夾傷送急診，賴批這不需掛急診甚至住院，浪費醫療資源，呼籲吳敦義應收回成命，不然只會讓民眾看破手腳。

陳玉珍手被夾到被送至台大醫院，賴清德酸，國民黨是被社會看破手腳，從蘇啟誠事件是過去國民黨攻擊大阪在先，接著抬棺抗議政治操作在後，等於在家屬身上撒鹽，而這次藍委在抗議活動右手受傷被夾到，就醫師專業角度來看，不需要掛急診，甚至住院浪費醫療資源。

許淑華痛批，受傷過度消費，會讓民眾觀感不好，並認為是政治操作。賴清德嗆，韓國瑜市長也跟委員握他的右手，表示右手沒有受到重大傷害到必須住院，這一切看起來是為要抗爭不惜犧牲醫療資源，同時也冒犯急診民診的隱私權，監視器的心電圖還是平的。

賴清德認為，吳敦義主席已經下令造成這麼多亂象，呼籲吳敦義應要收回成命，不應藉由不幸事件，獲取政治利益，造成社會混亂，只是讓民眾看破手腳。

而立委陳宜民抗議案引發動手推女警的風波，賴清德表示，陳宜民委員是醫學博士，在立法委員問政相當理性專業，對於他在抗爭的時候女警動手很意外，並認為陳宜民應該要認錯，同時承認不再犯，國民黨委員應該要跟社會大眾道歉，不能文過飾非、敷衍了事，甚至道歉不誠意，不然有傷陳宜民建立起來的形象。

許淑華也批太扯，錯了應該就要道歉，對女生這樣行為粗暴的言語肢體動作都不應該，並認為陳宜民應道歉，而且我認為國民黨立委不止只有一位這樣，之前也有其他立委對官員爆粗口，甚至污辱官員，而國民黨黨部主席要對這件事情道歉。

(中時 )