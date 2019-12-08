儘管騎士總教練貝萊因信誓旦旦表示，球隊內部並未出現太多反對他的聲浪，也就是不承認出現內訌問題，卻在實際比賽當中徹底遭到打臉，騎士8日慘遭地主七六人141比94修理，苦吞6連敗，且以5勝17敗戰績跟老鷹並列東區第13。

騎士從一開賽就潰不成軍，被七六人打出10比0開局，打完首節就以18比36落後，來到第2節更慘，七六人單節轟進41分，上半場結束，騎士36比77大幅落後，比賽幾乎宣告結束，騎士上半場命中率僅3成13，七六人7成11。

貝萊因也如同謠言所說，把騎士這支NBA球隊當作大學球隊在練，因為眼見大勢已去，貝萊因竟在第3節還剩6分56秒玩起「五上五下」，一舉換下所有主力，改用板凳陣容打完剩餘比賽，未免也太早就宣告放棄，把現場觀眾當傻子。

畢竟七六人還沒拿出完整戰力應戰，明星中鋒恩比德賽前宣布臀傷休兵，明眼人一看就知道是在輪休，因為他前役還打了35分鐘，幸好靠著班西蒙斯攻下生涯新高34分，史考特21分，托必亞斯哈里斯15分，七六人想宰騎士仍很容易。

騎士以加蘭17分最高，崔斯坦湯普生也有12分，塞克斯頓與克拉克生各有10分，騎士全場命中率僅3成75，其中三分命中率2成57。或許騎士高層早已下令擺爛，所以貝萊因才敢如此調度，也獲騎士高層全面信任，卻失去球員的心。

(中時 )