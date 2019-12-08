何姓男子意圖強押被害女子上車，所幸並未得逞。（王揚傑攝）

本月1日晚間新北市板橋區裕民街35歲何姓女子返家時，在門口突遭1名陌生男子企圖強拉上車，所幸何女掙扎，歹徒並未得逞，新北市海山警分局追查，鎖定2嫌身分，5日晚間10時許，先後至三重、八里區訪查到涉案的25歲何姓男子及42歲何姓男子，2嫌同意隨員警到警局說明，犯嫌供稱，因心儀何女許久，想當面向何女告白，一時衝動，才試圖強拉何女上車。

何女表示，平日在家人經營的老字號滷肉飯店工作，經濟環境尚可，與現任男友感情穩定，從未與人結怨或牽扯債務，不知為何遭人意圖強拉上車，因天色黑暗且慌張，未注意到歹徒特徵。

警方調閱監視器，查出車上共有2名嫌犯，1名男子負責開車，另名男子下車拉人，警方發現歹徒疑是預謀犯案，11月30日已至現場勘查徘徊，12月1日在現場埋伏等候多時，見當事人經過後即下車拉人，且歹徒駕駛的自小客車牌與車身不符。

警方擴大追查，查出2嫌先到新莊區租車，再到八里區偏僻處竊取車牌，作案前1天先到板橋勘查地形，隔日等到被害女子下班返家時動手。

2嫌到案後，警方提供犯嫌相貌供被害女子指認，何女認出42歲何男約半年前起，經常到店裡用餐，不時會向她搭訕，甚至在店外或家門前逗留，疑似有意追求，但她對何男均不予理會。

何嫌供稱，在滷肉飯店對何女一見傾心，數次攀談都未獲何女正面回應，強押何女上車本是要向何女告白，但見何女驚哭，於是鬆手放人。警方對犯嫌說詞態度保留，偵訊後，全案以妨害自由、傷害、竊盜罪嫌函送偵辦。

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(中時 )