隨著北韓對美國設下的年底最後期限到期，平壤當局近期動作頻頻，朝中社今（8）日報導，北韓已於昨（7）日下午在西海衛星發射場進行「非常重大的測試」，報導指出，測試結果將對「改變北韓戰略地位發揮重大效果」。

綜合韓聯社、路透社報導，北韓官媒朝中社（KCNA）今日報導，北韓已於7日下午在西海衛星發射場進行「非常重大的測試」，報導並未具體說明測試內容，不過描述此次試驗為「具有重大意義的成功測試」，報導還稱，「測試結果將對改變朝鮮民主主義人民共和國的戰略地位發揮重大作用。」

美國總統川普曾在2018年6月與北韓最高領導人金正恩新加坡世紀峰會後告訴記者，平壤已承諾解除一處飛彈設施，之後美官員表示，這處飛彈設施就是西海衛星發射場。

分析師指出，西海衛星發射場過去不曾發射洲際彈道飛彈，不過曾用來測試導彈發動機，飛彈專家認為，看起來此次平壤比較有可能進行火箭發動機的靜態測試，而非導彈發射。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）兼任資深研究員潘達（Ankit Panda）在推特表示，北韓可能在西海衛星發射場進行「地面發動機測試」，「這不是一次發射。」

2018年川金世紀峰會過後，川普曾表示金正恩已承諾達成朝鮮半島去核化的目標，兩國領導人至今舉行過3次會面，金正恩先前曾對美國祭出年底最後期限，要求12月31日前雙方就核談判取得實質性進展，除了呼籲美國改變單邊要求北韓去核化的政策，也要求華府減輕制裁力道。不過隨著年底大限將至，雙方談判仍未出現重大進展，也讓平壤近期動作頻頻，美國星球實驗室公司（Planet Labs Inc）5日拍到西海衛星發射基地有「新活動」的衛星照片，還拍到發動機測試平台上有大型船運貨櫃，兩國緊張關係升溫。

(中時電子報)