最近到北投泡湯的民眾，若遇到來自非洲的服務生，別太訝異。阿智是台北城市科大應用外語系大四生，從小嚮往飯店業，大一起投入相關的課程學習，在學校安排下至北投「漾館」溫泉飯店實習，他明年畢業將帶著台灣經驗回鄉施展，一圓飯店達人夢想！

阿智來台已經4年，從對台灣的陌生感到已經能自己四處旅行感受風土民俗，說著一口流利的國語，因為深愛飯店工作，因此選應外系教授詹淑芬開的「高階餐飲英文」課程，為他的飯店實習紮下根基，讓他離夢想更近。

一般學生到飯店通常只會選一個部門進行實習，阿智深知該珍惜難得的實習機會，因此向飯店主任常渝琇提出申請，希望可以在櫃檯、餐廳外場與房務等部門輪流實習，且為了做好工作，他在實習前就先行至北投知名景點走走看看，像是「北投圖書館」、「北投溫泉博物館」、「梅庭」等，做足介紹旅程的準備。

旅客進到飯店後，在阿智悉心介紹下，可以順利的吃到美食、玩得開心，有些國外旅客一迷路，也打電話向他求救，他總能迅速為旅客指點迷津，旅客回飯店後都會讚賞他，讓他感受濃濃的人情味。

穿上飯店的制服，讓阿智更顯自信，科技化趨使下，飯店導入最新穎的智能化入住系統，由於顯少在其他飯店出現，因此，遇到不熟悉操作的旅客，他總是快步前往幫忙旅客解除疑惑，尤其在主管的教導下已經能「秒讀」旅客的情緒與需求。

北投溫泉飯店「漾館」主任常渝琇認為，提供給學生實習機會，主要希望與城市科大聯手培養飯店經營與管理專才，尤其阿智未來將會把飯店學到的軟實力帶回馬拉威，也能將台灣飯店的成功經驗複製到非洲，藉此搭建更多的國際友好經驗與交流。

明年將畢業的阿智表示，他迫不及待想快點回到日夜思念的家鄉馬拉威，回國施展飯店長才，目前正與幾位朋友籌劃預計在家鄉美麗的馬拉威湖畔，尋找合適的地點，先經營民宿，期待有朝一日成為馬拉威的飯店達人。

(中時 )