中華民國牙醫師公會全國聯合會配合各地區牙醫師公會共同舉辦「2019愛，從齒開始護牙馬拉松」，今年第七屆首次移師台中市政府前廣場舉行。（盧金足攝）

雖然凌晨天候低溫，不少民眾仍攜家帶眷全家出動，拿出熱情和毅力向前開跑。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（左五）8日到場為選手加油，貼心叮嚀運動前做好保暖，呼籲一同重視口腔健康。（盧金足攝）

「2019愛，從齒開始護牙馬拉松」從市府開跑，路線分全程馬拉松42K、半程馬拉松21K、勇腳挑戰組9K、輕鬆休閒組3K。（盧金足攝）

清晨五點半，很多人還在溫暖背窩，不畏冷氣團來襲，中華民國牙醫師公會全國聯合會配合各地區牙醫師公會共同舉辦「2019愛，從齒開始護牙馬拉松」，今年第七屆首次移師台中市政府前廣場舉行，共吸引1200多人參加，市長盧秀燕8日一早到場為選手加油，貼心叮嚀運動前做好保暖，呼籲一同重視口腔健康。

「2019愛，從齒開始護牙馬拉松」從市府開跑，路線分全程馬拉松42K、半程馬拉松21K、勇腳挑戰組9K、輕鬆休閒組3K，沿途經過許多知名景點，包含楓香大道、彩虹眷村、台中國家歌劇院，雖然凌晨天候低溫，不少民眾仍攜家帶眷全家出動，拿出熱情和毅力向前開跑。

盧秀燕說，從齒開始護牙馬拉松邁入第七屆，首次到台中舉辦，她以地主身分歡迎大家，希望所有賽程順利，尤其寒流來襲，她也叮嚀民眾務必做好暖身，健康最為重要。

她也感謝全國牙醫師公會、台中市牙醫師公會舉辦馬拉松，培養民眾運動習慣，祝福所有跑友跑出健康、跑出快樂。

運動局長李昱叡指出，牙齒保健就像運動一樣，必須持續做才有效果，透過運動賽事與牙齒保健結合，宣導正確觀念，盼讓民眾保持口腔清潔與牙齒健康。

李昱叡強調，市府盼將台中打造為酷運動城市，明年將持續推廣大型活動賽事，如F1紅牛賽車等；此外也積極建立各運動場館，並以11座運動中心、運動公園及12座風雨球場為目標邁進。

護牙馬拉松今早5時30分開始報到，盧秀燕、李昱叡、新聞局長黃國瑋、衛生局副局長張瑞麟、稅務局副局長葉國居、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長王棟源、刷樂國際股份有限公司董事長陳永記等人共同鳴槍起跑，為跑者加油打氣。

(中時 )