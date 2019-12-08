本周事業運前三名:

1.雞

工作:本周運勢大旺，為第一名。在事業上深具信心，頭腦聰明，得到客戶的認可，你也大力展開計畫動作。

1.猴

工作:本周運勢遇強則強,同為第一名。在事業上表現非凡，受到客戶的讚許，你在公司人氣大旺，也面臨更多的挑戰。

2.鼠

工作:本周運勢小降，但表現仍不錯，為第二名。事業運很旺，越到年底你越忙，儘管辛苦，你樂在其中。

2.龍

工作:本周運勢積極向上，同為第二名。但工作上出現權力變化，千萬用心觀察，不要急著表態，以和為貴更重要。

2.蛇

工作:本周運勢上升，同為第二名。對事業的信心及氣勢再回穩，年底前衝一波。網路事業徹底改變你的觀念。

3.馬

工作:本周運勢逆轉勝，為第三名。習慣性地幫助朋友，但也要清楚時間的投資，不要浪費在太多的人情世故上。

3.豬

工作:本周運勢繼續保持，同為第三名。身為主管者，本周注意工作情緒，大家都不容易，不能以上欺下，要將心比心。

(圖/中國時報提供)

本周財運前三名:

1.鼠

財運:連著幾周財運大旺的你，最好抓住年底這一波熱潮，狠狠賺吧。否則錢多多好日子即將結束。

2.猴

財運:事業運的帶動下，堆積在外許久的帳款終於收回，本周你財庫滿滿，用的開心之餘，別忘了過年理財計畫。

3.蛇

財運:本周財運興旺，新的商業模式，善用人脈及網路，讓你突破觀念，並且享受晚上睡覺還繼續賺錢的神奇。

3.雞

財運:本周財運轉好，但是以辛苦的正財居多，雖然沒有偏財運，但是你的人緣好帶動了你的正財收入更多。

(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.雞

愛情:單身男性本周愛情運佳，大學畢業後竟然在社會工作上遇到心儀的女性，你認為這就是前世註定的緣分。

1.龍

愛情:桃花運飛舞的一周，特別利於未婚男性，本周在熱鬧的應酬場合中，有欣賞的幹練型女性出現，可以藉此釋出善意。

2.豬

愛情:本周家庭運不錯，有計畫懷孕生子的新婚夫妻，可以好好安排。放鬆心情的度假，製造兩人的甜蜜氣氛。

3.蛇

愛情:本週家庭運很好，難得的生日聚會帶動了許久沒有的溫馨氣氛與凝聚力。一起吃喝，聊天談工作都有收穫。

3.虎

愛情:本周愛情運不錯，愛是打情罵俏的開始，是想要說出美好感覺的心情。剛陷入戀情的你，感覺日子都是甜的。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.馬

健康:本周身體狀況挺好,只要在百忙之中不忘休息，強健的體魄自然能夠幫助你精神百倍，心情愉悅。

2.豬

健康:健康運不錯，注意運動前暖身，不要用力過猛。老年人可以試著泡足湯，改變身體的活血循環。

3.鼠

健康:健康運尚可，冬季乾冷，千萬不要懶惰疏於保養，鼻部很快脫皮。洗完澡後還是要擦乳液，除了保濕，也是保護皮膚健康。

3.狗

健康:健康運尚可，冬天是保養的懶人期，千萬不能墮落，不僅臉要保養，手腳更不能忽略，還要勤泡澡。

圖/曼樺老師提供

(中時 )